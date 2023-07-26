أكدت مصادر خاصة ل”صدى” على سفر عدد من مسؤولي ملف المفاوضات مع النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى فرنسا وأسبانيا .

ويُذكر أن سبب السفر إلى فرنسا من أجل إقناع مبابي بالانضمام إلى دوري روشن من خلال فريق الهلال ، والذي قدم عرضًا جنونيًا للحصول على خدمات اللاعب مقابل700 مليون يورو ، 300 إلى مقدمة إلي نادي باريس سان جيرمان ، و400 مليون يورو إلى مبابي .

كما أكدت المصادر علي سفر عدد من مسؤولي ملف المفاوضات مع مبابي إلى أسبانيا ، بهدف شرح خطة السعودية لـ بيريز ، لكي يتعاقدون مع مبابي لمدة عام ، ثم السماح له بالذهاب إلى ريال مدريد في الصيف القادم بشكل مجاني