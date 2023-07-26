أكد داوود الشريان أن التأمين من القطاعات المهمة في السوق حاليا، وله أشكال عديدة، ويعتبر تأمين السيارات من القطاعات التأمينية المهمة بعد التأمين الصحي، حيث يمثل نحو ١٩٪.

وأضاف الشريان في لقاء إذاعي علي Mbc FM: أن شركات التأمين يدخل لها حوالي ٥٣ مليار ومع ذلك يصيحون: خسرانين غلبانين.

وأردف كلامه قائلا: أنه يوجد ما يقرب من ال٢٧ شركة تأمين يعملون في كل مجالات التأمين، ويدخل لهم الكثير من المبالغ، وتُشعر الناس أن هناك دائما فاقد تأميني.

واكد علي ضرورة قراءة وثيقة التأمين جيدا حتي يعرف الشخص المؤمن ما له من حقوق وعليه من واجبات، وهذا الأمر يسهل كثيرا فهم الشركة وعروض التأمين التي تقدمها.

وأغلب الفقد يكون في الضريبة المضافة، واكمل حديثه أن كثير من قضايا المنازعات تكون بشأن الضريبة المضافة، حيث أن الشركة تقوم بخصمها، ولكن الصحيح أن الشخص ياخذ المبلغ كامل.

البنك المركزي تدخل في نقطة القيمة المضافة ووضع تنظيم لها، حيث أن صاحب المطالبة في حال تقديمه لفواتير الإصلاح الفعلي، يعوض بالقيمة المضافة.