أكد القانوني حمود الناجم، أن جريمة التحرش تكون عقوبتها مغلظة حال كان الضحية طفلا أو قاصرا.

وأوضح أن العقوبة بعد التغليظ تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

وأشار إلى أن الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة مركبة تخضع لمبدأ تداخل العقوبات فهناك جريمة تحرش ونشر.

وأضاف: “النشر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة، لذلك فإن المتحرش بذلك قد ارتكب جريمتين”.