روت مدونة السفر الأمريكية “باريس فيرا” ، تفاصيل ٦ سنوات قضتهم داخل المملكة، مشيرة إلي أنه لم يكن لديها أي نية للعيش بها .

ووفقًا ل” CNN” إن السبب الذي جعل فيرا تذهب إلي المملكة هو زيارة والدتها التي كانت تعمل معلمة هناك.

ومع أن تلك الزيارة كانت من ٦ سنوات ولم تكن السعودية كما هي عليها الآن، إلا أنها بمجرد أن وطأت قدمها أرض المملكة شعرت أنها فريدة من نوعها ليست كأي مكان ذهبت إليه من قبل .

وأضافت أنك بمجرد أن تطأ قدمك علي أرضها فسوف تأسرك طبيعة المكان الساحرة وحسن ضيافة السكان ، وهذا جعلها تعود المرة تلو الأخري إلى أن اعتبرتها موطني.

وشاركت المدونة الأمريكية العالم صورها في جميع أنحاء المملكة، حيث قالت أنها ذهبت إلى أماكن كثيرة وخاضت العديد من التجارب والمغامرات.

وتعد مدينة العُلا، من الأماكن التي جذبتها ، لما تتمتع به من سحر خاص ، موضحة أنها رأتها علي حالها الأصلي قبل أن تصبح من أهم وأشهر مناطق الجذب السياحي.

وتستذكر فيرا أنها قضت هي ووالدتها 3 ليال للتخييم في العُلا خلال رحلة برية، وكانت خيمتهما تقع مباشرة أمام جبل الفيل الشهير، وهي تجربة تقول إنه يصعب القيام بها الآن .

كما زارت فيرا كل من جزر فرسان بمحافظة جازان، ووادي الديسة، وموسم حصاد الورد الطائفي، وبراكين خيبر، وشاطئ البحر الأحمر، ومنطقة نيوم .