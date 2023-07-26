كشفت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الأكاديمية (بنظام التعاون) للكفاءات العلمية من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ حملة البكالوريوس فأعلى وذلك للتدريس في كليات الجامعة وفروعها بنظام العقود الفصلية في مختلف التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة هي :

– إدارية

– مالية

– قانونية

– لغات

– تقنية

– هندسية

– صحية

وأفادت بأن الشروط المطلوبة كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن يكون المتقدم للكليات الصحية، حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن ويستمر حتى الخميس 1445/1/9 م من خلال : هنا