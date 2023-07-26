أقدم شاب هندي يدعي رياض يبلغ من العمر ٢٢ عام، علي قتل أخته عائشة والتي تبلغ من العمر ١٨ عام، وقام بقطع رأسها.

حيث أقدم رياض علي فعلته بعد محاولة أخته الهرب مع الشاب الذي تحبه، والذي رفض أهلها زواجها منه، فقام أخوها بقطع رأسها حيث يري أنه بذلك يدافع عن شرفه.

وبعد أن قام بفعلته أخذ برأس أخته في كيس ووضعها أمام رجال الشرطة في مركز الشرطه التابع لقريته، مؤكدا أنها جريمة شرف.

وهزت هذه الحادثة أرجاء الهند، وثار الكثير من رواد مواقع التواصل علي هذا الفعل، وطالبوا بإعادة النظر مرة أخري في عقوبات جرائم الشرف.

حيث يعتبر الكثيرون أن عقوبات جرائم الشرف، هي صك براءة مجاني أمام قتل المرأة.