كشفت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين للوظائف الإدارية والصحية والمالية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مساعد محاسب.
– أخصائي مساعد رواتب.
– أخصائي مساعد توظيف.
– أخصائي مساعد تطوير موارد بشرية.
– أخصائي مساعد مشتريات.
– أخصائي مساعد إحصاء.
– صيدلي، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/07هـ الموافق 2023/07/25م ولمدة 10 أيام من تاريخه، والتفاصيل من خلال : F1385OaWEAAFmsU 1,206×2,048 pixels
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