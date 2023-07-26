كشفت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين للوظائف الإدارية والصحية والمالية، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مساعد محاسب.

– أخصائي مساعد رواتب.

– أخصائي مساعد توظيف.

– أخصائي مساعد تطوير موارد بشرية.

– أخصائي مساعد مشتريات.

– أخصائي مساعد إحصاء.

– صيدلي، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/07هـ الموافق 2023/07/25م ولمدة 10 أيام من تاريخه، والتفاصيل من خلال : F1385OaWEAAFmsU 1,206×2,048 pixels