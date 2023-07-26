لا يدرك المستخدم العادي أن مساعد الجيب الذكي الخاص به يمكنه مسح آلاف الصور على الفور والعثور على الصور القديمة ببعض الأوامر البسيطة.

كما أنه يقوم بإنشاء مناطق محمية مذهلة، وتواريخ وضع إشارة مرجعية في التقويم الخاص بك وتعيين تذكيرات للاجتماعات المهمة.

لذلك، يمكننا التعمق في أفضل الأوامر الصوتية لمساعدك الذكي والتي يمكنها تبسيط حياتك اليومية:

١: تأكد من أنه يفهم حقا نبرة صوتك وتصريفاتك، هذه الأخطاء الشائعة تجعل الأمر أكثر تعقيدا.

قم بتشغيل المصباح اليدوي

في المواقف ذات الإضاءة الخافتة، مثل محاولة فك شفرة قائمة أو التنقل في الردهة، فإن آخر شيء تريده هو أن تكافح مع هاتفك لتحديد ميزة المصباح اليدوي. اختر حلا أكثر وضوحا: تحكم في جهازك باستخدام صوتك.

ببساطة قل: “قم بتشغيل المصباح”. إنه يعمل مع كل من “سيري” وAssistant.

– التذكير بالأحداث: ويعد هذا الأمر الصوتي مباشر بقدر ما هو لا يقدر بثمن: “غوغل، اضبط تذكيرا” أو “سيري، ذكرني بـ”، وبعد مطالبة جهازك، فأنت تخبره بالمهمة التي ترغب في تذكيرك بها.

ولكتم الهاتف : قل “مرحبا سيري، يرجى كتم صوت هاتفي”، وإذا تم تنشيط “سيري” عن طريق الخطأ، فيمكنك استخدام العبارة الدقيقة، “لم أكن أقصدك”.

بينما لعرض الصور: قل لهاتفك، “حسنا، غوغل، اعرض لي صورا لـ (اسم حيوانك الأليف)، حتى إذا لم يكن حيوان أليف جزءًا من المجموعة، فإن هذا الأمر الصوتي لديه القدرة على التنقل في معرض الصور الخاص بك بسرعة.

وعلى جهاز “أندرويد” أيضًا تعمل هذه الخدعة عندما تكون قد قمت بالفعل بنسخ صورك احتياطيا وتنظيمها من خلال صور غوغل.