تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14021 مقابل الريال الواحد 0٫24153
الدولار: 3٫75053 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73725
دينار أردني: 5٫28995 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي: 12٫21984 مقابل الريال الواحد 0٫08184
الريال القطري:1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي:0٫38343 مقابل الريال الواحد 2٫61063
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23790
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