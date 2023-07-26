أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن إطلاق “برنامج البحر الأحمر” للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف.

ويهدف البرنامج لإعداد جيل طموح في مسارات مهنية متنوعة ورئيسية في وجهات البحر الأحمر السياحية.

وسيحصل الخريجين على شهادة دبلوم تؤهلهم للعمل في “البحر الأحمر الدولية” أو شركاتها التابعة، بالإضافة إلى مشغلي الوجهات السياحية أو المتعاقدين.

والتقديم متاح لحملة الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى، ويمتد البرنامج لسنتين.

ويغطي البرنامج الرسوم الدراسية والحقائب التدريبية، والكتب والزي الرسمي، كما يحصل المتقدمون على مكافأة شهرية 1,000 ريال خلال برنامج اللغة الانجليزية لمدة 3 أشهر، ومكافأة شهرية 2,000 ريال خلال برنامج التدريب المهني 18 شهر.

التقديم من هنا