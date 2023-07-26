كشف العضو الذهبي بنادي الشباب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، تفاصيل الفترة الانتقالية بنادي الشباب، موجهاً رسالته للجماهير الشبابية.

وقال بن عبدالعزيز “أبدأ بشكر الرئيس السابق الأخ خالد بن عمر البلطان، والذي سيبقى علماً من أعلام التاريخ الشبابي العريق، وممتناً لكل ما قدمه هذا الرجل المعطاء للكيان الشبابي خلال مسيرة امتدت لأكثر من 18 سنة”، وفقا لما ذكرته صحيفة الجزيرة.

وأضاف بن عبدالعزيز”أؤكد أننا في الفترة الحرجة الانتقالية الماضية قد بذلنا كافة الجهود لتحقيق تطلعات الجماهير باختيار رئيسٍ توافقي يملك الطموح والرغبة وروح الشباب لنمضي معاً إلى استكمال كتابة التاريخ وإعادة الشباب إلى مكانه الطبيعي في قمة الأندية الرياضية في المملكة”.

وتابع بن عبدالعزيز “عملنا على جلب أبرز اللاعبين العالميين إلى دوري روشن وضمهم إلى جانب اللاعب العالمي أيقونة الشباب “إيفر بانيغا” والذي يعد أول لاعب عالمي في عصرنا الحديث ينضم إلى الدوري عبر بوابة نادي الشباب في العام 2020”.

وأردف بن عبدالعزيز”حرصنا على استقطاب أبرز النجوم المتاحين واقناعهم بالانضمام إلى نادي الشباب، وقد وصلنا لمراحل متقدمة مع العديد من النجوم جاء أبرزهم : ” لاكازيت – ايكاردي – كودارادو – ايموبيلي”.

واستكمل بن عبدالعزيز بأن معظم الصفقات كانت تتعطل نتيجة عدم توافر الميزانية المناسبة، وقيمة بعض العقود مرتفعة، كما لابد من التوقيع مع المدرب قبل اللاعب.