أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة معادن، عن إطلاق برنامج البكالوريوس في علوم وهندسة التعدين.

ويهدف البرنامج، الذي بدأ القبول فيه السنة الدراسية الحالية، إلى تطوير الكفاءات البشرية في قطاع التعدين وتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التعدين الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأفادت الجامعة بأن البرنامج يستهدف عددًا من البرامج التعليمية، مثل: تصميم المناجم، واقتصاديات المعادن، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمناجم المعدنية، ومعالجة الخامات المعدنية، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى الصحة والسلامة المهنية في تشغيل المناجم وإدارتها.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.