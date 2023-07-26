روى المواطن عبدالله أبو غبران، قصة تقاعده مبكرًا عن مهنة التعليم، ليمتهن مهنة الزراعة تنفيذًا لوصية والدته .

وقال أبو غبران، خلال لقاء له مع قناة العربية:” إن والدته أوصته بشراء مزرعة للعمل في مجال الزراعة بدلًا من التعليم، مشيرًا إلى أنه واجهته صعوبات كثيرة فى البداية،.

وأوضح أنه تغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستفادة من المزارعين الكبار، والاستفادة من ذوي الخبرات في مجال الزراعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة.

وأضاف:” أنه حاليًا يزرع 21 صنفًا من التين النادر، بالإضافة إلى العنب والرمان، وغيرها من الفواكه والموالح، بمزرعته بوادي بن هشبل بمنطقة عسير.”