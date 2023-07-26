أوضح المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، التحول الذي تشهده جامعة الملك سعود في المرحلة القادمة بعد صدور الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارتها.
وقال عبداللطيف الحمادي، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الوزراء والقامات الكبيرة التي ستدير جامعة الملك سعود ستقودها إلى مصاف الجامعات العالمية.
وأشار إلى أن من أهم المستهدفات من تحول جامعة الملك سعود هو أن تكون الجامعة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.
فيديو | بعد صدور الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود
المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي يوضح التحول الذي تشهده جامعة الملك سعود في المرحلة القادمة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/6yTkXP2fMf
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 26, 2023
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