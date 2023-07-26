كشف مفسر الأحلام محمد البديري عن حقيقة تعاون المفسرين مع الجن لمعرفة أشياء من عوالم الغيب عن الناس.

حيث قال أن الناس يعتقدون دائما أنه يتعاون مع الجن، وذلك لحسن فراسته وقوته في معرفة خبايا الناس، لكنه أكد أنه يعلم في حالة كان الشخص أمامه.

وأضاف أن الناس يرون من مفسر الأحلام الذي يحب العزلة أنه يفعل طقوسه الخاصة مع الجن، وأكمل أنه يري ما يمكن للبشر أن يروه من العالم الآخر.

وانهي حديثه في أولي حلقات بودكاست أزل، أن الكثير من مفسري الأحلام يتعاونون مع الجن، ويرون في ذلك أنه تدعيم لعملهم.