دشنت شركة أومنيس إنفلونسرز المشغل لمنصة omnesinfluencers.com والمتخصصة في إدارة حملات التسويق عبر المؤثرين على صعيد عالمي، خدماتها الجديدة الخاصة بالترويج للوجهات السياحية حول العالم من خلال شبكة من صُناع المحتوى والمؤثرين من مختلف الدول العربية وعدد من الدول العالمية.

ويأتي هذا التدشين للخدمات الجديدة في الوقت الذي توقعت فيه تقارير متخصصة أن يصل حجم صناعة التسويق عبر المؤثرين العالمي إلى 13.8 مليار دولار مع نهاية العام 2023، وفي الوقت الذي تسجل فيه وسائل التواصل الاجتماعي نمواً متسارعاً من حيث أعداد المستخدمين ونمواً مطرداً في قطاع التجارة الالكترونية.

وأوضحت دراسة أجراها موقع Skift الإخباري المتخصص في صناعة وأبحاث السفر، أن صناعة السياحة والسفر تعد من أكبر القطاعات المستفيدة من التسويق عبر المؤثرين، ووجدت الدراسة أن 60% من المسافرين يتأثرون بمحتوى المؤثرين عند اتخاذ قرارات السفر.

وأفادت دراسة قامت بها Tomoson أن المؤثرين الذين يملكون من 10,000 إلى 50,000 متابع يمكنهم التأثير في جمهورهم أكثر بـ 10 مرات بالمقارنة مع المؤثرين الذين يملكون أكثر من مليون متابع، بينما ذكرت دراسة أجرتها Social Media Examiner إن ما نسبته 82% من المستهلكين يثقون بشكل أكبر في العلامات التجارية التي يتم الترويج لها من خلال المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً إذا كان المحتوى نابع من تجربة شخصية أو تم تقديمه بطريقة عفوية.

وتبدأ الخدمة بالتعرف على أهداف العميل سواء كانت جهة حكومية أو خاصة والمعنية بالترويج لوجهة سياحية ما، ومن ثم يقوم فريق العمل بإعداد قوائم صُناع المحتوى والمؤثرين المقترحين لهذه الحملة وبالشكل الذي يتوافق مع الجمهور المستهدف من حيث مكان التواجد والفئات العمرية والقدرة الشرائية وغيرها من المعطيات التي ستوفرها قواعد بيانات المتابعين للمؤثرين المرشحين للحملة.

ومن ثم يتم اعتماد قوائم المؤثرين من قبل العميل، وتوفير الدعم اللوجستي للمؤثرين للقيام بتجربة الوجهة السياحية قيد الحملة، والخروج بمحتوى طبيعي نابع من تجربتهم الشخصية يتم بثه على صفحات المؤثرين المشاركين في الحملة تحت إشراف وتوجيه فريق العمل لدينا.

ومن جانبه، صرح فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، الشريك المؤسس لأومنيس إنفلونسرز، إن الخدمات الجديدة ستستهدف وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية معنية بتنشيط السياحة في بلدانها إلى جانب الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع السياحي على مستوى العالم، وتقديم حملات ترويجية ممنهجة لهذه الجهات تعتمد بالدرجة الأولى على ما سيقدمه صناع المحتوى والمؤثرين من محتوى ترويجي عفوي نابع من تجارب المؤثر الشخصية حول الوجهات السياحية موضع الترويج.

وأضاف الذيب: “إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المتزايد وتأثير المؤثرين الواضح على اتخاذ القرار من قبل المستهلكين، هو ما يعزز من كفاءة خدماتنا الجديدة والتي ستمكن هيئات السياحة والجهات المعنية للتفاعل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف، وخلق محتوى طبيعي وتقديم تجارب فريدة من نوعها حول الوجهات السياحية والخدمات التي تقدمها هذه الوجهات”.

جدير بالذكر إن منصة أومنيس إنفلونسرز، هي مشروع مشترك فيما بين شركة أومنيس ميديا وشركة شمس للخدمات الإعلامية التابعة لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وتحتضن اليوم أكثر من 2400 مؤثر معتمد ومسجل، إلى جانب قواعد بيانات عشرات الآلاف من المؤثرين في مختلف المجالات من مختلف دول العالم.

وتوفر المنصة خدمات رقمية في إدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين بدءاً من البحث في قواعد بيانات المؤثرين المسجلين، ومروراً بالتعاقد واعتماد نطاق الخدمات فيما بين العلامة التجارية والمؤثر، وانتهاءً بإتمام إجراءات التعاقد والمعاملات المالية وإصدار التقارير النهائية. كما تقدم المنصة خدمات ترويج العلامات التجارية وفق نظام العمولة باستخدام المؤثرين.