أفادت مصادر، أن البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد أبلغ إدارة النادي أنه يرغب في استمرار الهداف المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله حتى نهاية الموسم وأنه سيمنحه الحضور في مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق الخميس.

وأكدت أن إدارة الاتحاد تخطط لإغراء نادي الشباب بصفقة تبادلية بحيث يتم تقديم عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبود مقابل الموافقة على بيع عقد حسان تمبكتي.

وأشارت إلى أن سانتو الذي يريد إبقاء حمد الله وطارق حامد إلى نهاية الموسم سيمنح الاثنين الفرصة في البطولة العربية وأن حامد يجد اهتماماً من ناديي بيراميدز المصري والوحدة، لكن لا حلول في الأفق حتى اللحظة.