أعلنت إدارة نادي الهلال، عن مفاجأة لمشجعي النادي، وهي عودة جورجي جيسوس، المدرب الرحالة مرة أخري ليقود النادي بعد موسم مُحبط محليا وقاريا.

وكان الهلال أعلن رحيل الأرجنتيني رامون دياز عن منصبه بنهاية الموسم الماضي لا سيما مع إخفاق الفريق في تحقيق لقب دوري روشن.

وعلي الرغم من أن جيسوس لم يكن من قائمة المرشحين لقيادة النادي، ولن بخطر ببال أي مشجع عودته مره أخري، لكن النادي أعلن الأمر رسميا.

ووقع البرتغالي البالغ من العمر ٦٨ عاما على عقود تدريب الهلال لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن كان من المقرر له تدريب المنتخب السعودي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد وهذه هي المفاجأة الثانية.

سبق أن قاد جيسوس الهلال لمدة ستة أشهر فقط في موسم 2018-2019 وحقق مع الفريق لقب كأس السوبر السعودي وخاض 25 مباراة كمدرب لهم، فاز في 20 وتعادل في أربع وخسر مباراة واحدة.

وقال المدرب في الفيديو الذي أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي “للقصة فصول لم تنته .. جورجي جيسوس عائد للهلال”.