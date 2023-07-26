أثارت الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك ضجة واسعة بين جمهورها بعد ظهورها وهي في حالة هستيرية داخل سيارتها على أنغام أغنيتها “لبيه”.

وظهرت الترك وهي تردد كلمات أغنيتها وتهز بكتفيها منسجمة ويبدو عليها مظاهر السعادة، ليأتي الجمهور ويشن عليها الهجوم بسبب تغير ملامحها فجأة .

حيث علق أحدهم على المقطع المثير للجدل قائلاً: “هذي بنت ولا آيفون كل سنة اصدار جديد “، بينما قال آخر :” هذي مركبة رأس جديدة ملامحها تغيرت.”

يُذكر أن هناك أنباء تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط حلا الترك بالفنان المصري الشاب معتز هشام في مسلسل سكر، المقرر عرضه قريبا عبر منصة “شاهد”.