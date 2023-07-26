أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعد الوفاء بكافة ديونه حتى تاريخ 31 مارس الماضي 2023.

وأصدر نادي الاتحاد، بيانًا قال فيه: “تشهد لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة بأن نادي الاتحاد قد استوفى التزاماته المالية والتعاقدية حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 31 مايو 2023، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة”.

ويحق للاتحاد قانونًا، الدفع بصفقاته الجديدة بدايةً من مواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم غدٍ الخميس 27 مايو، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتمكنت إدارة الاتحاد، من عقد 3 صفقات أجنبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية – حتى الآن- بعد ضم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرتغالي فيليبي جوتا.