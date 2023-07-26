تمكنت مجموعة من المواطنين من انقاذ حاشي عالق في حفرة أثناء توقفهم على جانب أحد الطرقات السريعة .

وفي مشهد رائع ونبيل، تقدم أحدهم وحاول مساعدة الحاشي لإخراجه من الحفرة الذي وقع بها، حتى نجح وقام بإخراجه ومن ثم طلقه في الطرقات .

وظهر الحاشي في مقطع فيديو قام بتصويره أحد المواطنين وهو ينطلق بسعادة بالغة وعلى ما يبدو أنه التقي بوالدته .