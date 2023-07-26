تمكنت مجموعة من المواطنين من انقاذ حاشي عالق في حفرة أثناء توقفهم على جانب أحد الطرقات السريعة .
وفي مشهد رائع ونبيل، تقدم أحدهم وحاول مساعدة الحاشي لإخراجه من الحفرة الذي وقع بها، حتى نجح وقام بإخراجه ومن ثم طلقه في الطرقات .
وظهر الحاشي في مقطع فيديو قام بتصويره أحد المواطنين وهو ينطلق بسعادة بالغة وعلى ما يبدو أنه التقي بوالدته .
شاهد.. سعوديون ينقذون "حاشي" عالق في حفرة أثناء توقفهم على جانب أحد الطرقات السريعة#السعودية pic.twitter.com/9l4iy4urrm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 26, 2023
على هالحفرة كان فرصة تسوونه مندي حاشي 😂🤣😂 جزاهم الله خير 🤲