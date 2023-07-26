يبدو أن الطريق أصبح مفتوح أمام الصربي ألكسندر ميتروفيتش للانضمام إلى ⁧‫الزعيم‬⁩ بعد تعاقد فولهام مع راؤول خيمينيز.

وأكدت صحيفة sportal الصربية، أنه من المنتظر أن يرتدي ميتروفيتش قميص أكبر فريق في آسيا خلال الأيام المقبلة بعدما أصبح الطريق أمام اللاعب مفتوح .

وكانت مصادر صحفية أكدت أن مهاجم نادي فولهام ميتروفيتش، أبدى استعداده لتقديم تضحية مالية كبيرة في سبيل إتمام صفقة انتقاله إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يُذكر أن صاحب الـ 28 عامًا، يلعب لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وقدم مستويات هائلة مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل 15 هدفاً في 28 مباراة لعبها الموسم الماضي مع نادي فولهام.