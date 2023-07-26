أكد مدرب الاتحاد نونو سانتو أنه في سوق الانتقالات الحالية؛ يبحث دائماً عن الأفضل للقدوم إلى الفريق.

وقال سانتو “كما أن الأهم الحفاظ على قاعدة الفريق من اللاعبين، وعلى سبيل المثال رومارينيو دا سيلفا الذي يعتبر مثال للاحترافية الكبيرة”

و يستعد فريق الاتحاد لملاقاة الترجي التونسي غدا الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بنظيره الترجي التونسي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضي بالطائف، يوم الغد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتواجد فريق الاتحاد ضمن المجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية إلى جانب كلاً من؛ الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسي.