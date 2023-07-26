أكد هيربرت هاينر ، رئيس نادي بايرن ميونيخ ، أن النادي علي علم بأن السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع نادي النصر السعودي، بشأن الانتقال إلى دوري روشن .

وذكر هيربرت على هامش زيارته لحاكم طوكيو: «تم إبلاغ بايرن بشأن هذا. ولكنها ما زالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث».

ويُذكر أن البايرن يتواجد حاليًا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من الأربعاء.

وذكرت التقارير أن نادي النصر ، قدم راتبًا شهريًا كبيرًا لماني. ولدى اللاعب عقد ممتد مع البايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق.

وأشار هاينر إلى أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، ولكن تحدثت التقارير الإعلامية عن عرض بنحو 30 مليون يورو .

والجدير بالذكر أن ماني انتقل إلى بايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية ، وكانت بدايته صعبة في أول موسم له مع الفريق؛ حيث عانى من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم. بالإضافة إلى دخوله في مشادة مع ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.