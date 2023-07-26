أكد تقرير عن القطاع العقاري بالمملكة، صادر من المعهد الملكي للمساحين القانونيين، أن سوق العقارات بالمملكة يعد من أندر الأسواق الاستثنائية حول العالم.

وحسب المسح الجديد الذي أوضح تراجع طفيف في الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي، فإن المعايير الخاصة بقياس شدة أداء القطاع لا تزال قوية، لا سيما في القطاع الصناعي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله مستوىات قياسية للإيجارات خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويأتي قطاع العقارات الصناعية على رأس قائمة القطاعات الأوفر حظاً في المملكة للفترة القادمة في العقارات التجارية، يليه قطاعي المكاتب والتجزئة على التوالي، بحسب التقرير.