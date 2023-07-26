يستعد الهلال إلي التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية : “إن الهلال يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي، وسيكون اللاعب على رأس أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ينتهي عقد البولندي مع برشلونة عام 2025 .

وفي حال لم يقم ليفاندوفسكي بتجديد عقده مع برشلونة سيدخل الهلال للحصول على خدمات اللاعب .

ويُذكر أن ليفاندوفسكي نجح مع برشلونة الموسم المنتهي في تحقيق لقب الدوري الإسباني خلال موسمه الأول مع البلوجرانا، كما تمكن من تسجيل 23 هدفًا.

كما أحرز ليفاندوفسكي 10 أهداف في مختلف المسابقات بخلاف لليجا، سواء في دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني .