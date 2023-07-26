يسعى نادي الشباب، من حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم ، استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من دوري روشن .

وأفادت التقارير الصحفية ، بأن الشباب اقترب بصورة كبيرة من التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الإماراتي السابق، ليقود “الليوث” في الموسم الجديد.

ويُذكر أن مارسيل كايرز صاحب الـ54 عامًا ، تولى قيادة فريق الجزيرة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يونيو 2023، بعد تتويجه بلقبي الدوري الإماراتي والسوبر خلال مشواره مع الفريق.

والجدير بالذكر أن الشباب يستعد لمواجهة النصر في ديربي قوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم الجمعة المقبل 28 يوليو.

كما يشارك الشباب ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية إلى جانب؛ النصر والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي .