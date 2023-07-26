أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق، اليوم الأربعاء، اعتزالها الفن بشكل نهائي، بسبب قلة عرض الأعمال الفنية عليها؛ ولشعورها بعدم التقدير من المخرجين والمنتجين الذين لم يعرضوا عليها أعمالًا.

وقالت منى فاروق خلال ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام: “تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل”.

وأضافت الفنانة المصرية المثيرة للجدل: “إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكرًا، وكتر خیرکم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني”.

وكانت منى فاروق قد أثارت حالة كبيرة من الجدل بعد حديثها عن أمنيتها في الزواج من رجل يشبه شخصية الخديوي، الذي جسدها الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، حيث نشرت الفنانة فيديو، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تكشف من خلاله تفاصيل فتى أحلامها.