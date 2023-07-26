نعى الوسط الاقتصادي والاجتماعي والخيري رجل البر والإحسان المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) وأحد داعمي العمل الخيري الاجتماعي.

كما نعى عضو مجلس إدارة لجنة تراحم ورئيس لجنة المحامين المتطوعين المستشار أشرف السراج، والرئيس التنفيذي في لجنة تراحم وليد الأحمدي، ومديرو الأقسام والفروع الفقيد نيابة عن منسوبي لجنة تراحم، ووصفوا رحيله بالفاجعة التي أصابت اللجنة.

وقال عميد العمل الخيري والتطوعي المدير العام السابق لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية إحسان صالح طيب: «إن الفقيد اشتهر بحبه وقربه من الأسر المحتاجة وكان قاضيا لحاجات الناس وعاثرا لعثراتهم ورائد العمل الاجتماعي، كان أمة خير في رجل، ووزارة خيرية متنقلة ساهم في الإفراج عن كثير من السجناء وطيب خواطر المحتاجين والمرضى».

وعبر عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الجمعيات والوسط المالي والاقتصادي والاجتماعي عن خالص عزائهم ومواساتهم للفقيد، داعين الله أن يتولاه بواسع رحمته ومغفرته».

ويذكر أن الفقيد شغل عدة مناصب في جمعيات خيرية وتنموية وشركات مالية واقتصادية، إذ عمل رئيس مجلس إدارة «شركة الهامة العربية للتجارة المحدودة»، المملكة العربية السعودية، وهو محكم مالي وإداري واجتماعي معتمد من قبل «وزارة العدل السعودية»، ومستشار مالي وإداري، ورئيس «مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات».