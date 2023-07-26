اتهمت زوجة منتج مصري شهير زوجها بأنه يجمع بين 8 سيدات في دعوى قضائية رفعتها ضده ، بالإضافة إلى قيامه باختطاف أطفالهن للإقامة معه، عقب افتعال أزمات مع زوجاته وانفصاله عنهن .

علمت “آية فودة” بحقيقة زواج زوجها من 7 سيدات آخريات وإنجابه عشرات الأطفال، وواجهته بالحقيقة و لم ينكرها واعترف بزواجه من أكثر من امرأة، وأن هناك اثنتين في الطابقين العلويين في ذات العقار الذي يسكنانه، ما دعاها لطلب الطلاق، لكنه رفض، فنشبت بينهما مشادة كلامية، و تعدى عليها بالضرب، ثم ركلها خارج المنزل، واحتفظ بنجلها البالغ من العمر في ذلك الوقت سنة و8 أشهر، ولم يكمل رضاعته بعد.

واشترط عليها أن يتم الطلاق عقب تنازلها عن كافة حقوقها، والإقامة في منزل يملكه، ويتكفل بنفقاتها، لكن دون أن تتزوج مرة أخرى، فرفضت الزوجة ، لكنه أصر، وعند موافقتها، أخبرها أن مهلتها التي لم تستمر أكثر من يومين قد انتهت، وأن هناك شرطًا جديدًا، وهو أن تتنازل عن طفلها و كافة مستحقاتها ، مقابل حصولها على مبلغ وقيمته 50 ألف جنيه، وهو ما رفضته الزوجة وتوجهت للمحكمة.

قدمت “آية فودة” بلاغ إلى النائب العام،

تقول فيه : “أنني زوجة شرعية للمتهم وحدثت خلافات عديدة على أثرها قمت باللجوء لمحكمة الأسرة مطالبة بالطلاق منه، والتمكين من مسكن الزوجية وضم طفلي لحضانتي لكنه أخذه مني عنوه، وطردني من المنزل ا وظهر على أحد المواقع الإخبارية، ونشر بث مباشر و أقر فيه إن الطفل ليس فى حيازته على الرغم من أنه أقر في أول الحلقة أنه صور الطفل وأرسله لي عبر تطبيق الواتس أب، لكنه يفعل ذلك انتقامًا مني وإهدار لحكم المحكمة، وليس فهذا فحسب بل اتهمني وشهر بي، وقال بأنني سرقت تليفوناته الخاصة وهذا لم يحدث بدليل أنه لم يقم بتحرير محضر بتلك الواقعة حتي الآن ” .

و قامت الجهات المعنية من تنفيذ قرار حضانة صغير، والذي حصلت عليه زوجة منتج شهير بالهرم، من محكمة الأسرة، بعد دعوى أقامتها تتهم فيها زوجها باختطاف نجلها الإهمال في رعايته، وسلمت الأجهزة الطفل لوالدته بعد أخذ التعهد بحسن رعايته.