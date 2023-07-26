صرح ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت الروسي، بأنه بعد توقيع مالكوم مع الهلال سيقيم له حفل وداع في إحدى المباريات القادمة أمام الجماهير في سان بطرسبرغ.

وكان نادي الهلال حسم اليوم الأربعاء صفقة ضم اللاعب البرازيلي مالكوم قادما من زينت الروسي.

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