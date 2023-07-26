استعرضت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، مجموعة من النماذج المقترحة لمقاعد درجتي الأعمال والضيافة التي سيتم تركيبها على الأسطول الجديد لطائراتها.

ويتكون الأسطول الجديد من 39 طائرة جديدة من طراز بوينج B787 دريملاينر والمتوقع وصول طلائعها اعتباراً من عام 2025م.

يأتي ذلك إلى جانب تطوير أسطول طائراتها الحالي من طرازي ايرباص A330 وكذلك بوينج B777 عبر تغيير للمقاعد ذات الصبغة الزرقاء وتحديث لبرامج الترفيه على شاشات الطائرات بتزويدها بالنظام الجديد “بيوند”، والذي يقدم للضيوف تجربة تفاعلية ثرية.

وتضمنت المقاعد جناحاً جديداً لفئة درجة الأعمال يتميز بمقعد مسطح بالكامل 180 درجة مع أبواب منزلقة بشكل آلي.

فيما تتضمن بعض الأجنحة المعروضة شاشة 32 بوصة بدقة 4K، كما تم عرض نماذج لمقاعد درجة الضيافة المجهزة بأحدث وسائل الراحة مع مناطق التخزين وشاشات الترفيه في ظهر المقعد مقاس 13.3 بوصة.