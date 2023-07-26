أعلن محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزمالك المصري سابقًا، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وجاء قرار عبدالشافي، باعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بسبب عامل السن وتكرار الإصابة في الركبة خلال الفترة الاخيرة .

ويُذكر أن عبدالشافي حقق 9 بطولات مع نادي الزمالك خلال مسيرته الكروية بالقميص الأبيض، 3 مرات بطولة الدوري ، و 4 كأس مصر ، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة ، بينما تُوج بكأس الأمم الأفريقية عام 2010 مع منتخب مصر.

كما حقق عبدالشافي مع فريق الأهلي ، بطولة الدوري والكأس وكأس ولي العهد .