تعرضت منطقة تمبولسلوكو بأندونسيا إلى الغرق، حيث أصبحت حقول الأرز الخصبة مجرد شبكة من الممرات الحجرية على سطح المياه التي اجتاحتها، في مثال على الكارثة التي قد يتسبب فيها تغير المناخ في المجتمعات الساحلية.

وما زال أكثر من 200 شخص يعيشون في هذه المنطقة الساحلية من جزيرة جاوة رغم أن حياتهم تغيرت بشكل كبير بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل و الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، ما تسبب في حالة التسيّل.

كما أن إزالة أشجار المانغروف من أجل إنشاء برك صيد في التسعينات جعلت الساحل أكثر عرضة للفيضانات.

وبحسب الدراسات العلمية، فإن المنطقة المحيطة بتمبولسلوكو تغرق بمعدل 20 سنتيمترا سنويا، وفق سوجيانتو، أي ضعف المعدل المسجل في العام 2010.