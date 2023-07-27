شهد اتحاد الكرة المصري ، حدوث مشادة حادة وصلت لحد الاشتباك بالأيدي، بعدما تحدث بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية ، عن سحب الثقة من مجلس جمال علام، اعتراضًا على تطبيق دوري المحترفين.

ووفقًا للمصادر ، قام “محمد أبو الوفا” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بسب كل من يتحدث عن ملف سحب الثقة، لذلك انفعل عليه عدلي رسلان رئيس نادي الحمام واعترض على هذا الأسلوب”.

وحرص أبو الوفا بعد انتهاء الأزمة ، على الاعتذار لرسلان والحضور عما بدر منه.

ويُذكر أن الاتحاد المصري ، يعقد اجتماعات مع الأندية لسماع مقترحاتهم بشأن دوري المحترفين تمهيدًا لتطبيقه بداية من الموسم المقبل.