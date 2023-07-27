فسر استشاري المسالك البولية وتأخر الإنجاب، حمود المطرفي، الأسباب التي تجعل دوالي الخصية تؤخر الإنجاب.

وقال “المطرفي” إن دوالي الخصية موجودة عند حوالي 15% من الرجال سواء في جهة أو في الجهتين والأغلبية لا يعانون من تأخر في الإنجاب بينما توجد عند حوالي 40% ممن يعانون من تأخر الإنجاب.

وأكد أن هناك عدة نظريات لتفسير تأثير دوالي الخصية على الإنجاب منها ارتفاع درجة حرارة الخصيه 2.2ć عن حرارة البطن، ونقص في هرمون الذكورة، ونقص الأكسجين، وتكون أجسام مضادة للحيوانات المنوية، وارتجاع لمواد سامة للخصية، وارتفاع نسبة الجهد التأكسدي (Oxidative Stress).

ولفت أن ارتفاع نسبة الجهد التأكسدي (Oxidative Stress) يحصل ذلك عندما لا يحصل توازن بين (ROS)Reactive oxygen species ومضادات الأكسدة(Antioxidants).