بعد ٦ أيام فقط من عرض الفيلم أوبنهايمر في السينما، تحصد المملكة المركز الرابع عالميا بقيمة ٤ ملايين دولار، ما يعادل ١٤.٧ مليون ريال، وتأتي المملكة بعد أمريكا وكندا وهما في المركز الأول، تليهم الهند ثم فرنسا.

تدور أحداث فيلم “Oppenheimer” حول مشروع حكومي أمريكي من المقرر له إنشاء أسلحة نووية وأطلق عليه إسم مشروع مانهاتن في الفترة منذ عام 1942 إلى 1946 وكان أوبنهايمر هو المسئول عن تجميع القنبلة النووية.

وتحكي تفاصيل الفيلم حياة العالم الفيزيائي اوبنهايمر الذي طُلب منه قيادة مختبر لوس ألاموس، ويعد هو المنتج الأول للأسلحة النووية، ويسرد الفيلم تفاصبل حياته وبعض أسرارها.

ويأتي الفيلم من إخراج كريستوفر نولان ومن بطولة كيليان مورفي،اللذان تعاونا في العديد من الأفلام السينمائية السابقة التي حققت نجاحاً مبهرا، ويلعب كيليان دوراً رئيسياً وهو شخصية أوبنهايمر، كما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين وهم مات ديمون، إيميلي بلانت، رامي مالك، روبرت داوني جونيور، فلورنس بوغ.