كشف الفنان اللبناني، نيقولا معوض، عن أحداث صادمة عن حياته عندما كان بعمر 11عاما وتسببت في كسر طفولته.

وذكر “معوض” أنه تعرض للتحرش منذ أن كان بعمر 11 عاما ولعدة سنوات، مشيرا إلى أنه أخفى الأمر عن والديه رغم قربه منهما لكونه خائف على أبيه من دخول السجن، إذ أن المجرم هدده وقال له إنه في حال أخبر والده بالتحرش فأن الأخير سيطلق النار عليه وسيدخل السجن حينها.

وأكد أنه اضطر إلى إخفاء هذا الأمر عن الجميع، ومنهم والديه، مضيفا أنه كان يشعر بالذنب إلا أنه عندما كبر لم يعد يلوم نفسه وقرر أن يتخطى الأمر مشيرا إلى أنه أخبر صديقه قبل 10 سنوات بحادثة التحرش.

وأضاف أن هذه التجربة جعلته يصبح أقوى، داعيا من يتعرضون للتحرش إلى عدم لوم أنفسهم وتجنب شرب المخدرات أو الكحوليات هربا مما تعرضوا له.

وشدد على ضرورة أن يكمل الضحايا حياتهم والنظر إلى تجربتهم من إطار خارجي، ليتأكدوا أن لا يد لهم في ما تعرضوا له، مضيفا أنه لم يذهب للمجرم عندما كبر في السن، لكنه شعر براحة نفسية عندما علم أنه توفى قبل 10 سنوات، ليس بسبب ما حدث له وإنما لأنه تأكد أنه لن يكون ضحايا لهذه المتحرش.