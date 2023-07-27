قضت محكمة مصرية ببراءة اللاعب إسلام جابر لاعب الزمالك السابق في قضية سرقة ورقة زواجه العرفي، و قبول استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل.

وكانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق اللاعب، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي.

ووجهت سيدة تبلغ من العمر 34 عاما اتهاما إلى اللاعب في بلاغ لقسم شرطة، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وكشفت الحيثيات، أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.