كشف نادي بيراميدز، عن حقيقة ما تردد من وجود وشم باللغة العبرية على ذراع البرتغالي فيليب أليكساندر، المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

وكانت بعض الجماهير، قد وجهت عدة اتهامات لمدرب بيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود رموز باللغة العبرية تتضمن عبارات دينية وسياسية مسيئة ، خاصة بعد محاولة أحد أفراد الجهاز الفني من تغطية الوشم .

وأصدر نادي بيراميدز، بيانًا للرد على ذلك ،قائلًا : ” الوشم مكتوب على أيدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما يردد البعض بأكاذيب لا معنى لها “.