تويتا اليابانية تقدم العديد من الأنواع التي لا حصر لها، وتعد فورتشينز واحدة من أحدث سياراتها الرياضية الحديثة.

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

كما أنهت تأتي بمحرك ثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين أيضا.

وتتميز فورتشتر أيضا بقاعدة عجلات 2745 مم، وطول 4795 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1835 مم، وخزان وقود سعة 80 لترا وعدد 7 مقاعد.

أما عن أسعارها داخل المملكة فتأتي علي النحو التالي:

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 122,800 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 133,600 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 145,500 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 156,975 ريالاً.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 170,200 ريال.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 177,445 ريالاً.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 177,900 ريال.