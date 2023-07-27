علقت زوجة لاعب نادي الهلال المنضم حديثًا البرازيلي مالكوم سيلفا، على انضمامه إلى الزعيم وانتقاله إلى المملكة.

وقالت زوجة مالكوم في تصريحات صحفية معربة عن سعادتها بانتقال زوجها إلى الرياض واللعب لدى الهلال:” هيا بنا للرياض لتحقيق نجاحات جديدة وبطولات جديدة.”

وبلغت قيمة تعاقد الهلال مع سيلفا 60 مليون يورو في صفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الروسي ، حسب ما ذكرته صحيفة سبورت إكسبرس الروسية.

يذكر أن نادي الهلال أعلن مساء أمس تعاقده رسميا مع مالكوم، لينضم بذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وشارك مالكوم مع منتخب البرازيل تحت 20 سنة في عام بطولة أمريكا الجنوبية للشباب عام 2015 حيث سجّل هدفا واحداً في 6 مباريات.