أصبح اللاعب المغربي سفيان مرابط على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة Sportitalia، أنه قدم اليونايتد عرضًا بقيمة 35 مليون يورو إلى فيورنتينا الإيطالي، بينما الأهلي يسعى لضم اللاعب أيضًا.

وارتبط اسم سفيان مرابط صاحب الـ26 عامًا، خلال الأسابيع الماضية بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، وسط أنباء عن وجود اهتمام بالكثير من الأندية لضمه، ومنها؛ مانشستر يونايتد، برشلونة والأهلي.

وجذب مرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، ليحظى باهتمام العديد من الأندية.