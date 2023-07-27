نشر الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، مقطع فيديو يُظهر حبات البرد وهي تسقط كما لو كانت السماء تمطر حجارة، وأوضح ان هذا الفيديو من شمال إيطاليا.
وأوضح المسند أن سبب هذا الظاهرة هو، أن العلاقة بين حبات البرد ودرجات الحرارة هي علاقة طردية موجبة.
أي أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، تتعاظم الرياح الصاعدة، فتمنع حبات البرد الصغيرة من السقوط، حيث تقوم برفعها وتعيدها من حيث أتت.
ثم تندمج مع حبات أخرى فتكبر، أو تصطدم مع قطرات المطر في جرم السحابة فتتجمد عليها ومن ثم تكبر حبات البرد حتى تتغلب على قوة الرفع من التيارات الصاعدة، فتهوي إلى الأرض بهذه القوة.
العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وحجم حبات البرد علاقة طردية موجبة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة في الأجواء، تعاظمت الرياح الصاعدة، فمنعت حبات البرد الصغيرة من السقوط، حيث ترفعها وتعيدها من حيث أتت، حتى تندمج مع أخرى فتكبر، أو تصطدم مع قطرات المطر في جرم السحابة فتتجمد عليها ومن ثم… pic.twitter.com/ElIn73pQl7
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 26, 2023
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