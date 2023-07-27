أثارت الممثلة وعارضة الأزياء جود عزيز جدلاً واسعًا بعد ظهورها بإطلالة صيفية مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي في انستغرام أمام شاطئ البحر باستجمام تام .

وظهرت جود عزيز وهي ترتدي فستان أبيض مكشوف ومثير أبرز معالم جسدها، واعتمدت وضع ميكب هادئ وخفيف لتظهر أكثر جمالاً .

وكتبت عزير معلقة على صورها :” لا أبد ما كنت متوترة من مقاطع القروش اللي أشوفهم “، لتنهال تعليقات معجبيها على الصور متغزلين بجمالها وبعضهم منتقدًا لإطلالتها المثيرة.

وجاء من بين التعليقات شخص يقول :” لو طلع لك قرش يسويك كبسة”، وكتب آخر : ما عليك القرش سعودي منا وفينا، يحسبوك لحم مشوي على هذا اللون.”

وكانت العزيز قد أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو على سناب شات لها تتعرض فيه للمغازلة من قبل شخص لا تعرفه في أحد المراكز التجارية.