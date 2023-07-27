أكد جيرمان غارسيا أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز لم يعد يرغب باللعب في المملكة، في محاولة منه حاليا لإنهاء عقده مع النصر، وأضاف أن ريفر بليت يجري العديد من المفاوضات مع النصر وذلك للتعاقد مع مارتينيز.

يذكر أن عقد مارتينيز مع النصر يقدر ب 4.5 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو الآن في مرحلة التعافي من إصابة بالرباط الصليبي، وسيكون جاهزا للعب في سبتمبر 2023، بعدما أجري عملية إعادة بناء الرباط الصليبي في مارس الماضي.

والجدير بالذكر أنه علي إثر تلك الإصابة، فإن مارتينيز غاب عن 9 مباريات خاضها النصر في موسم 2022 / 2023.