أثار شاب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما ظهر في مقطع فيديو متحدثًا أنه عندما يطلب حقه من الأشخاص يذلونه ويتمنون عليه رغم أنها حقه .

وقال الشاب في مقطع فيديو انتشر بقوة:” ليش يجون يطلبون سلفة ولمن نطلبها يتحدثون عنا بالمجالس ويذلونا، يوم أتى يطلب كان الوضع بيني وبينه ولما أطلب حقي يدور يتحدث علي .”

وأضاف:” هذا حقي ليش تتهرب لما أتصل عليك تعطيني بلوك، أنت جيتني في ظرف ما ووقفت معك وأنا الحين أطلب حقي في ظرف ما ليش ما توقف معي بأموالي.”

وتابع :” ما ترد وأشوفك مسافر ومسوي شوبينج وأمورك طيبة وعايش وأنا قاعد أقول يا حظك بأموالي .”