تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد من المتسولين في منطقة القصيم، ضمن الحملات الأمنية لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء المملكة .

تم ضبط ورصد مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، تقوم بالتسول واستعطاف المتسولين من أمام المحلات التجاري في القصيم.

كما تم رصد وضبط متسول يقوم بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد وأثناء خروج المصلين، فضلًا عن ضبط ورصد مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول من قائدي المركبات وأمام المحلات التجارية.

و ألقى القبض على امرأة من الجنسية الباكستانية، تقوم بالتسول واستعطاف المصلين عند أحد المساجد وعند خروج المصلين.