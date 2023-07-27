أوضح خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وقال الحصيني :” بداية فصل الخريف عند منظمة الأرصاد العالمية في 16 صفر 1445هـ يوافق 1 سبتمبر.

وبداية فصل الخريف حسابياً عند العرب في 21 صفر 1445هـ يوافق 6 سبتمبر، وبداية فصل الخريف فلكياً 8 ربيع أول 1445 هـ يوافق 23 سبتمبر”.

وقدم الحصيني عدة نصائح للاستمتاع بفصل الصيف، قائلاً” السباحة، أكل الفواكة الصيفية مثل الحبحب ” الجح – التمور – الشمام … الخ”مضيفاً “ليالي الصيف جميلة خاصة خارج المدن وفي الاستراحات والمزارع والبر مع الحرص على الأوراد الشرعية.