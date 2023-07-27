أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي نجلاء الودعاني ضجة واسعة بعد حديثها عن تعرفها على زوجة اللاعب بيرناردو سيلفا الذي تلقى عرض من الهلال في المالديف.

وظهرت الودعاني في مقطع فيديو متحدثة عن صدفة جمعتها بزوجة بيرناردو سيلفا في المالديف قائلة:” تعرفت عليها وكنت أبغى أصورها لجمالها ووافقت وسألتني أنتِ من وين قولت لها من الرياض قالت عندنا أصدقاء من الرياض، فقولت لهم عندنا ولدكم رونالدو.”

وأضافت :” قعدنا نسولف عن الرياض والحياة بها واتفقنا إذا هي جت بطلعها جولة سياحية وأنا إذا ذهبت للبرتغال تستقبلني وسوينا فولو على انستجرام لبعض “، لافتة أن زوجها لم يكن يشاركهم الحديث ولكنه كان يأخذ معلومات عن الحياة في الرياض.

وأوضحت أنها لم تكن تعلم أن زوجها لاعب كرة قدم وعندما استكملت الحديث قال لها أنه يلعب لمانشستر سيتي وتلقى عرض من الهلال، لتنصدم بعد ذلك أنها لم تكن تعرفه .